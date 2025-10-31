Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Schlierbach: Einbrecher erbeuten Schmuck

Polizei sucht Zeugen

Schaafheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen im Laufe des Donnerstag (30.10.), zwischen 8 und 23 Uhr, ein Einfamilienhaus im Westring ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten auf gewaltsame Art und Weise durch eine Tür Zugang zum Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und stahlen unter anderem Schmuck. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

