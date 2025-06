Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Polizeioberrat Thomas Franta übernimmt die Direktion Verkehr

Recklinghausen (ots)

Am Montag, 02. Juni, begrüßt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen den neuen Leiter der Direktion Verkehr im PP Recklinghausen in einem persönlichen Gespräch. "Ich freue mich, einen engagierten Nachfolger für Martin Kirchner im Polizeipräsidium Recklinghausen zu begrüßen und bin sicher, dass Herr Franta seine Erfahrungen und Expertise aus dem technischen Bereich gut einbringen und an die wertvolle Arbeit seines Vorgängers anknüpfen kann."

Thomas Franta trat 1998 als Direkteinsteiger in den Polizeivollzugsdienst ein. Seine ersten polizeilichen Erfahrungen sammelte er im Wach- und Wechseldienst, als Gruppenbeamter in der 3. Einsatzhundertschaft und als Einsatztrainer im PP Dortmund. Erste Führungserfahrung erlangte er ebenfalls im PP Dortmund als stellvertretender Leiter des Polizeigewahrsams und als Zugtruppführer des 1. Zuges der 3. BPH.

2016 entschied er sich für den Aufstieg in den "höheren Dienst". Seine Erstverwendung brachte ihn im Jahr 2020 zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) -NRW, wo er als Leiter des Teildezernats 31.4 für den "Fahrzeugtechnik, Automotive IT" zuständig war.

"Als sich mir die Gelegenheit bot, die Geschicke der Direktion Verkehr im PP Recklinghausen mitlenken zu können, musste ich für meine Anschlussverwendung nach meiner ersten Station im LZPD nicht lange überlegen. Da ich selber drei Kinder habe, liegt mir nicht nur als Familienvater die Sicherheit im Straßenverkehr besonders am Herzen. Auch meine Affinität zur technischen Entwicklung in der Fahrzeugtechnik, Kfz-Forensik und dem automatisierten Fahren brachten mich schnell dazu, diese Aufgabe übernehmen zu wollen, um meine Erfahrung in die Verkehrssicherheitsarbeit einfließen zu lassen."

Der neue Direktionsleiter kommt privat aus Unna. Seinen drei Kindern widmet er den Hauptteil seiner Freizeit. Des Weiteren treibt er gerne Sport und hört leidenschaftlich gerne Musik.

