POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach vier Einbrüchen gesucht
Heppenheim (ots)
Kriminelle hatten es in der Zeit von Mittwochabend (29.10.) bis Donnerstagmorgen (30.10.) auf vier Firmen in der Donnersbergstraße abgesehen. Gegen 6 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die sich im Laufe der Nacht gewaltsam Zutritt zu einem Überseecontainer sowie zwei Firmenanwesen verschafft hatten. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Bei den Taten entwendeten die Kriminellen unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen in den Fällen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06252/706-0 auf Zeugenhinweise.
