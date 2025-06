Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Bauhof in Nordstadt: Polizei bittet um Hinweise zu unbekannten Tätern und gestohlenem VW Caddy

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende in der Kasseler Nordstadt zugeschlagen, wo sie in die Räumlichkeiten des Bauhofs in der Bunsenstraße eingedrungen sind. Dabei richteten sie nicht nur einen hohen Sachschaden an, sondern entwendeten neben mehreren Werkzeugen auch zwei Fahrzeuge, wovon eines bereits am Sonntagmorgen wieder auftauchte.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen gelangten die Täter auf bislang unbekanntem Wege auf das Betriebsgelände, wo sie die Tore von mehreren Fahrzeug- und Lagerhallen gewaltsam öffneten. Daraus entwendeten die Diebe zahlreiche Elektro- und Benzinwerkzeuge wie Kettensägen und Trennschleifer. Außerdem verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Verwaltungsgebäude des Bauhofs und brachen auch im Gebäudeinneren mehrere Türen auf, bis sie dort auf die Schlüssel von einem orangefarbenen Lastwagen der Marke Iveco und einem weißen VW Caddy stießen. Mit den beiden Fahrzeugen, die sich ebenfalls auf dem Betriebsgelände befanden, sowie den Werkzeugen flüchten die Täter schließlich unerkannt. Am Sonntagmorgen konnte der orangefarbene Lkw kurz nach 07:00 Uhr morgens auf einem Radweg zwischen Edermünde-Haldorf und Gudensberg-Dissen sichergestellt werden, nachdem Zeugen wegen des verkehrsbehindernd abgestellten Fahrzeugs die Polizei informiert hatten. Der VW Caddy konnte indes noch nicht wiederaufgefunden werden. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der durch die Täter verursachte Sachschaden mehrere zehntausend Euro.

Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf den entwendeten weißen VW Caddy mit dem Kennzeichen KS-CV 6610 geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bauhofes sowie des Radwegs zwischen Haldorf und Dissen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell