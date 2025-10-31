Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: 32-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Lorsch (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Kräfte der Kriminalpolizei nahmen am Mittwochmorgen (29.10.) bei einem Polizeieinsatz in Lorsch einen 32-Jährigen in seiner Wohnung aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls fest. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige muss sich aktuell in mehreren Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmittel sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass er sich aus Deutschland in das Ausland absetzen will. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl sowie einen Durchsuchungsbeschluss.

Bei dem Einsatz am Mittwochmorgen nahmen Einsatzkräfte den 32-Jährigen an seiner Wohnanschrift fest. Bei der Durchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten 15 Gramm Kokain, eine Feinwaage sowie eine präparierte Axt sicher. Darüber hinaus erhärtete sich der Verdacht der Fluchtgefahr.

Der Beschuldigte wurde im Anschluss beim Amtsgericht Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

