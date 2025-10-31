Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim (Odenwald): Zwei Vorfälle an Bushaltestellen/ Die Polizei sucht nach schlichtendem Passant

Reichelsheim (ots)

Am Sonntag (26.10.) gegen 19:50 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße zu einem Vorfall, bei dem zwei Personen von einer Gruppe von Jugendlichen bedroht und beleidigt wurden. Die unbekannten Täter sollen die beiden Geschädigten bedrängt haben. Nachdem die Geschädigten sich der Situation entziehen konnten, flohen beide zur nächsten Bushaltestelle.

Zwei Tage später am Dienstag (28.10.) gegen 17:50 Uhr kam es an derselben Bushaltestelle zu einem weiteren Vorfall. Hierbei wurde ein Geschädigter von zwei Unbekannten bedrängt. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Täter den Geschädigten von hinten festgehalten haben, während der zweite Täter ihm mit einem Faustschlag am Unterarm Verletzungen zufügte. Der Vorfall endete, als Passanten die Täter ansprachen und diese daraufhin vom Tatort flüchteten.

Das Kommisariat (K41) hat die Ermittlungen zu beiden Vorfällen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang. Insbesondere ermittelt die Polizei nach den Zeugen, der am Dienstag eingeschritten war. Wer sonst Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell