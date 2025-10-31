Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Vermisste 14-Jährige ist wieder da

Griesheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14 Jahre alten Mädchen, die seit Donnerstag (30.10.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Die 14-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.

Hinweis an die Medienvertreter: Es wird gebeten, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und das Lichtbild zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell