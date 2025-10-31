PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Vermisste 14-Jährige ist wieder da

Griesheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 14 Jahre alten Mädchen, die seit Donnerstag (30.10.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Die 14-Jährige wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.

Hinweis an die Medienvertreter: Es wird gebeten, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und das Lichtbild zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 31.10.2025 – 13:35

    POL-DA: Lorsch: 32-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

    Lorsch (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Kräfte der Kriminalpolizei nahmen am Mittwochmorgen (29.10.) bei einem Polizeieinsatz in Lorsch einen 32-Jährigen in seiner Wohnung aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls fest. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige muss sich aktuell in mehreren ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:29

    POL-DA: Heppenheim: Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus / Polizei warnt vor Masche

    Heppenheim (ots) - Ein Krimineller hat am Donnerstagvormittag (30.10.) mit der Masche des Falschen Wasserwerkers vermutlich Beute gemacht. Gegen 9.30 Uhr klingelte der bislang noch unbekannte Täter bei einem lebensälteren Mann in Heppenheim und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich müsste er die Wasserhähne in der Wohnung des Seniors überprüfen, weil das ...

    mehr
