Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Zimmernsupra (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages ereignete sich in Zimmernsupra am Abzweig nach Ermstädt ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines PKW VW befuhr die Erfurter Straße in Zimmernsupra von Aalach kommend ortseinwärts und beabsichtigt nach links in die Ermstädter Straße einzubiegen. Dabei mißachtet er den von vorn kommenden, vorrangsberechtigten, 15-jährigen Mopedfahrer. Es kommt zur Kollision, wobei der Mopedfahrer schwer verletzt wird und in ein Krankenhaus eingeliefert werden muß. Bei dem Unfallverursacher wird zudem noch der Konsum von Alkohol festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Gegen den Fahrer des VW wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

