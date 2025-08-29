Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Arnstadt (ots)

Gestern Abend kam es in der Lessingstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 18-Jähriger (ukrainisch) verhielt sich offenbar sehr aggressiv und schlug auf einen ihm Unbekannten (29, indisch) unvermittelt ein. Er wurde dadurch schwer verletzt. Der 18-Jährige leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand sodass er fixiert werden musste. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Tests ergaben, dass der Mann erheblich unter Alkohol sowie unter Betäubungsmitteln stand. (ah)

