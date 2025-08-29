LPI-GTH: Aufgefahren

Arnstadt (ots) - Gestern Abend kam es in der Lessingstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 18-Jähriger (ukrainisch) verhielt sich offenbar sehr aggressiv und schlug auf einen ihm Unbekannten (29, indisch) unvermittelt ein. Er wurde dadurch schwer verletzt. Der 18-Jährige leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand sodass er fixiert werden musste. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Tests ergaben, dass der Mann erheblich unter Alkohol sowie unter ...

mehr