LPI-GTH: Aufgefahren
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 36-Jähriger befuhr heute Morgen die L 1028 von Tambach-Dietharz kommend in Richtung Georgenthal. Am Einmündungsbereich zur B 88 musste der Skoda-Fahrer verkehrsbedingt halten. Eine dahinter befindliche 37 Jahre alte Hyundai-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 36-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (ah)
