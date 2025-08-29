PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 36-Jähriger befuhr heute Morgen die L 1028 von Tambach-Dietharz kommend in Richtung Georgenthal. Am Einmündungsbereich zur B 88 musste der Skoda-Fahrer verkehrsbedingt halten. Eine dahinter befindliche 37 Jahre alte Hyundai-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 36-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

