Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

In dem Zeitraum vom Freitagabend (31.10.2025) um 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Karl-Marx-Straße Höhe der Hausnummer 5, 64646 Heppenheim einen geparkten schwarzen Opel Mokka auf der linken Seite an dessen Außenspiegel und Vorderreifen. Der unbekannte Wagenlenker flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden am geparkten schwarzen Opel Mokka beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell