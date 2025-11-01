PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Samstag, den 01.11.2025 gegen 18:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen - in der Erzberger Straße - am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fusion. Aufgrund der Intensität des Zusammenstoßes wurde der geparkte Ford auf einen ebenfalls geparkten Kia geschoben. Der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden am geparkten Ford Fusion beläuft sich auf circa 8000 Euro. Am ebenfalls geparkten Kia kam es zu geringem Sachschaden. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug, um ein graues - welches Ähnlichkeiten zu einer Mercedes A-/B-Klasse aufweisen könnte - Fahrzeug - handelt. Der Unfallschaden sollte sich aufgrund des Unfallherganges an der Fahrzeugfront (rechtsseitig) befinden. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 / 9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

