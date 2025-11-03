Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend (1.11.), zwischen 17.30 und 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen durch eine Tür gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck sowie Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell