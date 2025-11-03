PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Doppelhaushälfte im Visier Krimineller
Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Bessunger Straße einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen Freitag (31.10.), 18 Uhr, und Sonntag (2.11.), 18.30 Uhr, gewaltsam durch eine Tür Zugang in ein Haus in der Bessunger Straße. Im Innern durchwühlten sie diverse Räume und erbeuteten Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

