POL-DA: Griesheim: Doppelhaushälfte im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Bessunger Straße einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen Freitag (31.10.), 18 Uhr, und Sonntag (2.11.), 18.30 Uhr, gewaltsam durch eine Tür Zugang in ein Haus in der Bessunger Straße. Im Innern durchwühlten sie diverse Räume und erbeuteten Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

