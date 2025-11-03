PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Riedstadt: Weitere Sachbeschädigungen gemeldet
Polizei prüft Tatzusammenhang und sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Kriminelle haben in der Nacht von Freitag (31.10.) auf Samstag (1.11.) mehrere Fahrzeuge in Riedstadt beschädigt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit gleichgelagerten Taten und sucht Zeugen. Zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 9 Uhr am folgenden Morgen zerstachen die bislang noch unbekannten Täter Reifen an mindestens sieben Fahrzeugen. Diese waren in der Rüsselsheimer Straße, im Rhönring und im Frankenweg geparkt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht klar. Hinweise nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

