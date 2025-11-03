Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Weitere Sachbeschädigungen gemeldet

Polizei prüft Tatzusammenhang und sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Kriminelle haben in der Nacht von Freitag (31.10.) auf Samstag (1.11.) mehrere Fahrzeuge in Riedstadt beschädigt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit gleichgelagerten Taten und sucht Zeugen. Zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 9 Uhr am folgenden Morgen zerstachen die bislang noch unbekannten Täter Reifen an mindestens sieben Fahrzeugen. Diese waren in der Rüsselsheimer Straße, im Rhönring und im Frankenweg geparkt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht klar. Hinweise nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

