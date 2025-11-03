POL-DA: Groß-Gerau: Einbrecher hatten es auf Kupferkabel abgesehen
Groß-Gerau (ots)
In der Nacht zum Samstag (1.11.) nahmen Kriminelle eine Firma in der Büttelborner Straße im Stadtteil Berkach ins Visier. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter zwischen 2 Uhr und 3 Uhr auf das Gelände. Hier wurden mehrere Mitarbeiterspinde sowie eine Metallbox aufgebrochen. Aus einer Lagerhalle entwendeten sie Kupferkabel im Wert von mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 21/22 betraut. Hinweise werden unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegengenommen.
