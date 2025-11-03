Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in der Innenstadt

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (2.11.) kam es gegen 1.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Marktplatz zwischen zwei Personen. Dabei verletzte ein noch unbekannter Täter einen 23-Jährigen am Unterarm mit einem Messer. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 18 bis 20 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben. Er hatte dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine dunkle Kappe sowie eine schwarze Hose mit weißen Streifen.

Hinweise zu dem Sachverhalt sowie zum Tatverdächtigen werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

