Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Samstag, den 01.11.2025 in der Zeit von 13:20 Uhr bis 14:20 Uhr, wurde ein blaue Skoda Octavia an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Jahnstraße auf dem DM Parkplatz in Mörlenbach abgestellt. Der Unfallverursacher prallte mit unbekanntem Fahrzeug auf unbekannte Weise gegen das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 2000 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

