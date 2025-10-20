Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei Holzminden - Trauriger Spitzenreiter mit 177 km/h gemessen

Fürstenberg/Meinbrexen (ots)

Am Sonntag (19.10.2025) führte die Polizei Holzminden im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf der Landstraße 550 (zw. den Ortschaften Fürstenberg und Meinbrexen) Geschwindigkeitskontrollen durch.

Insgesamt wurden 13 Verstöße festgestellt und geahndet, wovon vier Verstöße mit dem Motorrad begangen wurden. Alle Fahrzeugführenden wurden unmittelbar vor Ort angehalten und einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Ein Mann aus dem Kreis Hameln war auf seinem Krad mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 177 km/h - bei erlaubten 70 km/h - trauriger Spitzenreiter des Tages. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein, das mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot geahndet wird.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Zur aktuellen Jahreszeit ändern sich zudem auch die Straßenverhältnisse. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Geschwindigkeit den herbstlichen Bedingungen anzupassen. Wer zu schnell fährt, riskiert längere Bremswege und den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug. Unsere Bitte: Fahren Sie vorausschauend, reduzieren Sie das Tempo, und passen Sie Ihre Fahrweise an Sicht, Witterung und Straßenverhältnisse an. So kommen Sie - und andere - sicher ans Ziel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell