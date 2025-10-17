PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbrüche in Kleingartenverein - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Im Zeitraum von Freitag (03.10.2025) bis Montag (13.10.2025) kam es in einem Kleingartenverein am "Hühnerborn" in Hameln zu insgesamt vier Einbrüchen in Kleingartenhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die Eingangstüren Zutritt zu den Gartenhäusern und durchsuchten diese nach Diebesgut.

Anschließend entwendeten sie Haushaltsgegenstände und Werkzeuge.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 bei der Polizei Hameln zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: leon.koch@polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

