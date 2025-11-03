POL-DA: Pfungstadt: Weltkriegsbombe auf Kasernen-Gelände gefunden
Vorbereitung auf Entschärfung läuft
Pfungstadt (ots)
Der Kampfmittelräumdienst fand am Montagmorgen (3.11.) eine etwa 250 kg schwere Bombe auf dem Kasernen-Gelände nahe der Bundesstraße 3. Die Bombe soll am Mittag gegen 13 Uhr durch Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden.
Daher treffen die zuständigen Behörden und Beteiligten aktuell in enger Absprache die erforderlichen Maßnahmen, um eine risikofreie Entschärfung zu ermöglichen.
Hierzu ist die Bundesstraße 3 zwischen Eberstadt (Kreuzung Bundesstraße 3, Bundesstraße 426 und Heidelberger Landstraße) und Seeheim (Kreuzung Bundesstraße 3 und Seeheimer Straße) sowie die Reißstraße und "An der neuen Bergstraße" ab 12:45 Uhr gesperrt. Zudem werden umliegende Firmen und Wohngebäude evakuiert.
Nach Abschluss der Maßnahmen berichten wir erneut.
