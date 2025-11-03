Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ruft Kripo auf den Plan

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Dolivostraße kam es am Freitagvormittag (31.10.) gegen 10.45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in einer Bar. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug ein noch unbekannter Täter einem 63-Jährigem mit einem harten Gegenstand gegen den Kopf. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Unbekannten zudem Bargeld und flüchteten schließlich. Der Mann musste im Krankenhaus versorgt werden. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen des Sachverhalts dauern an.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung liefern können. Unter der Rufnummer 06151 / 9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo zu erreichen.

