Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25-Jähriger löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

Darmstadt (ots)

Ein 25-Jähriger löste am frühen Sonntagmorgen (2.11.) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Aufgrund seines Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen 5.40 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und den Mann aus Darmstadt gemeldet, der in einem Café in der Bleichstraße in Streitigkeiten mit Mitarbeitenden geraten war. Er wurde von Zeugen überwältigt, nachdem er eine brennbare Flüssigkeit im dortigen Eingangsbereich verschüttet haben soll. Sofort herbeigeeilte Streifen nahmen den 25-Jährigen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, vorläufig fest. Er kam im Anschluss in eine Fachklinik.

