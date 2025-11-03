PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25-Jähriger löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

Darmstadt (ots)

Ein 25-Jähriger löste am frühen Sonntagmorgen (2.11.) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Aufgrund seines Zustandes wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen 5.40 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und den Mann aus Darmstadt gemeldet, der in einem Café in der Bleichstraße in Streitigkeiten mit Mitarbeitenden geraten war. Er wurde von Zeugen überwältigt, nachdem er eine brennbare Flüssigkeit im dortigen Eingangsbereich verschüttet haben soll. Sofort herbeigeeilte Streifen nahmen den 25-Jährigen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, vorläufig fest. Er kam im Anschluss in eine Fachklinik.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:00

    POL-DA: Gorxheimertal/Mörlenbach: Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

    Gorxheimertal/Mörlenbach (ots) - Kriminelle nahmen am Samstag (1.11.) eine Physiotherapeutische Praxis in Gorxheimertal ins Visier und hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Gegen 22.15 Uhr verschafften sich zwei unbekannte männliche Täter mit einem unbekannten Werkzeug Zutritt zu dem dreistöckigen Physiotherapiezentrum in der Siedlungsstraße und ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:59

    POL-DA: Riedstadt: Hakenkreuz in Auto geritzt / Polizei sucht Zeugen

    Riedstadt (ots) - Kriminelle nahmen in der Heinrichstraße ein dunkles Fahrzeug ins Visier und beschädigten es mit einem spitzen Gegenstand. Zwischen Donnerstagmittag (30.10.) etwa 14.00 Uhr und Freitagmittag (31.10.) etwa 14.00 Uhr näherten sich die Unbekannten dem am Straßenrand geparkten Auto. Nachdem sie ein Hakenkreuz in eine Tür geritzt hatten, flüchteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren