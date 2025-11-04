PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Grauer Jeep "Grand Cherokee" (DI-DS 1999) gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Im Laufe des Montags (3.11.), zwischen 8 und 9.30 Uhr, haben Kriminelle einen grauen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DI-DS 1999 war im Schwabenweg abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

