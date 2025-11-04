PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb geht leer aus und flüchtet
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter eine Jacke erbeutete und hierbei erwischt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Kriminelle gegen 0 Uhr in der Eschollbrücker Straße Zugang in ein dort abgestelltes Fahrzeug. Aus dem Innern entwendete er eine Jacke im Wert von mehreren hundert Euro und versuchte mit dieser zu flüchten. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Kriminellen und schaffte es die Jacke zurückzuerlangen. Im Anschluss suchte der Dieb ohne Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Der Täter soll circa 1,70 bis 1,80 groß und schlanker Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit dunkler Kleidung und einer dunklen Kappe bekleidet gewesen sein. Zudem trug er einen kurzen Bart.

Anwohner oder weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

