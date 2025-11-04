Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbruch in Werkstatt

Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (4.11.) gegen 3:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Reparaturwerkstatt in der Industriestraße. Die Einbrecher betraten die Werkstatt über das Fenster und entnahmen Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Kriminellen flüchteten im Anschluss durch das beschädigte Fenster in unbekannte Richtung. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 100 Euro an dem aufgehebelten Fenster.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Informationen zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen wird darum gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

