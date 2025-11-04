PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Einbruch in Werkstatt
Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (4.11.) gegen 3:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Reparaturwerkstatt in der Industriestraße. Die Einbrecher betraten die Werkstatt über das Fenster und entnahmen Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Kriminellen flüchteten im Anschluss durch das beschädigte Fenster in unbekannte Richtung. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 100 Euro an dem aufgehebelten Fenster.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Informationen zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen wird darum gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
gefertigt: Tom Schmand
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

