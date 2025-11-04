Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Werkzeuge aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

In der Nacht von Sonntag (2.11.) auf Montag (3.11.) geriet ein Fahrzeug ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge abgesehen hatten. Zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr gelangten die Unbekannten in einen Transporter in der Schwanenstraße in Lampertheim. Dem Eigentümer fehlen nun unter anderem Werkzeuge, ein Werkzeugkasten und Baumaterialien im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

