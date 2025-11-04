Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Großkontrolle der Polizei als Auftakt der südhessischen Sicherheitswoche

Kreis Groß-Gerau (ots)

Zu Beginn der Sicherheitswoche 2025 führten Einsatzkräfte am Montag (3.11.) eine großangelegte Kontrolle durch. Ziel der Aktion war es, die Sicherheit in der Region weiter zu stärken.

Gegen 14 Uhr bis in die Abendstunden kontrollierten Einsatzkräfte in mehreren Bereichen die Einhaltung von Verkehrs- und Sicherheitsvorschriften. Dabei richteten die Beamtinnen und Beamten ihr Augenmerk unter anderem auf die Waffenverbotszone in der Innenstadt und den öffentlichen Nahverkehr. In diesem Zusammenhang kontrollierten sie eine Person, die sich nach ersten Ermittlungen zu folge unerlaubt in Deutschland aufhielt.

Auch im Straßenverkehr stellte die Polizei an verschiedenen Kontrollstellen eine Vielzahl von Verstößen fest. Neben 46 Geschwindigkeitsüberschreitungen registrierten die Einsatzkräfte einen mutmaßlichen Verstoß gegen das Waffengesetz. Der traurige Spitzenreiter in Sachen Geschwindigkeit fuhr 99 km/h bei erlaubten 50 km/h und muss nun mit einem Fahrverbot, Punkten im Fahreignungsregister und einem hohen Bußgeld rechnen. Bei einer weiteren Kontrolle auf der B44 stellten Beamtinnen und Beamte einen gefälschten Führerschein sicher und leiteten entsprechende Maßnahmen ein. Zusätzlich waren zivile Polizeikräfte im gesamten Landkreis unterwegs, um gegen überregional agierende Straftäter vorzugehen und verdächtige Aktivitäten frühzeitig und verdeckt zu erkennen.

Insgesamt überprüfte die Polizei 262 Personen und 147 Fahrzeuge. Die südhessische Polizei hält insbesondere in der dunklen Jahreszeit ihren Kontrolldruck hoch.

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit erinnert die Polizei erneut daran, wie wichtig ein bewusster Umgang mit dem Thema Einbruchschutz ist. Früh einsetzende Dämmerung und längere Abwesenheiten in den Abendstunden bieten potenziellen Einbrechern mehr Gelegenheiten. Umso wichtiger sei es, das eigene Zuhause gut zu sichern. Schon einfache Maßnahmen könnten viel bewirken: geschlossene Fenster und Türen, eine ausreichende Außenbeleuchtung, Zeitschaltuhren für Lichtquellen oder das Vortäuschen von Anwesenheit schrecken mögliche Eindringlinge ab.

Die Polizei empfiehlt außerdem, Wertsachen nicht offen liegen zulassen und Schlüssel nie außerhalb des Hauses zu verstecken. Auch soziale Netzwerke sollten keine Hinweise auf Abwesenheit geben. Zäune, Tore und Bewegungsmelder erhöhen zusätzlich die Sicherheit.

Bürgerinnen und Bürger, die ihr Zuhause besser schützen möchten, können sich an die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen wenden. Unter der Telefonnummer 06151/969-40444 oder per E-Mail an Beratungsstelle.PPSH@Polizei.Hessen.de informieren Polizisten unabhängig über sinnvolle Sicherungsmaßnahmen. Online gibt es alle Informationen unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell