Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert Krankentransporte

Drei Weiterfahrten untersagt

Darmstadt (ots)

Beamte der Polizeistation Pfungstadt sowie des 2. Reviers Darmstadt nahmen am Montag (3.11.) Krankentransporte ins Hauptvisier ihrer Verkehrskontrollen.

Da es sich bei dem Transport von kranken und behinderten Menschen um eine sehr verletzliche Gruppe handelt, muss besonders im Straßenverkehr Rücksicht genommen und ein hohes Maß an Sicherheit an den Tag gelegt werden. Den Unternehmen der Krankentransporte liegt somit eine hohe Verantwortung zugrunde, weshalb bei einer Beanstandungsquote von über 80 Prozent weitere Kontrollen in diesem Bereich angedacht sind.

Im Laufe des Tages überprüften die Polizisten 12 Fahrzeuge sowie deren Fahrer, wovon sie drei Fahrzeuge aufgrund erheblicher Mängel die Weiterfahrt untersagen mussten. Unter anderem abgelaufene Hauptuntersuchungen sowie eine ungenügende Sicherung eines Rollstuhlfahrers waren Gründe, für die Untersagung der Weiterfahrt. Die insgesamt 23 festgestellten Mängel im Bereich der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung oder des Personenbeförderungsgesetzes ahndeten die Beamten direkt oder meldeten sie der zuständigen Ordnungsbehörde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell