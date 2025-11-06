Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-Jähriger bedroht 12-Jährigen

Waldbröl (ots)

Ein 12-Jähriger aus Waldbröl ging am Dienstag (4. November) gegen 16:30 Uhr auf dem Promenadenweg, als er auf Höhe einer Brücke von einem Jugendlichen angesprochen wurde. Der Unbekannte bedrohte den 12-Jährigen verbal. Als der 12-Jährige davonrannte, folgte der Unbekannte ihm ein kurzes Stück und zeigte ein Messer. Polizisten trafen den Jugendlichen später in der Nähe des Busbahnhofs an. Als der Jugendliche die Beamten sah, flüchtete er, konnte jedoch gestellt werden. Der Jugendliche, ein 17-Jähriger aus Engelskirchen, weigerte sich, seine Personalien anzugeben, war aggressiv und leistete Widerstand. Ein Messer konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Der 17-Jährige musste mit zur Wache, zwecks Personalienfeststellung. Es stellte sich heraus, dass gegen den 17-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Er wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell