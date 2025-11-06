PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 17-Jähriger bedroht 12-Jährigen

Waldbröl (ots)

Ein 12-Jähriger aus Waldbröl ging am Dienstag (4. November) gegen 16:30 Uhr auf dem Promenadenweg, als er auf Höhe einer Brücke von einem Jugendlichen angesprochen wurde. Der Unbekannte bedrohte den 12-Jährigen verbal. Als der 12-Jährige davonrannte, folgte der Unbekannte ihm ein kurzes Stück und zeigte ein Messer. Polizisten trafen den Jugendlichen später in der Nähe des Busbahnhofs an. Als der Jugendliche die Beamten sah, flüchtete er, konnte jedoch gestellt werden. Der Jugendliche, ein 17-Jähriger aus Engelskirchen, weigerte sich, seine Personalien anzugeben, war aggressiv und leistete Widerstand. Ein Messer konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Der 17-Jährige musste mit zur Wache, zwecks Personalienfeststellung. Es stellte sich heraus, dass gegen den 17-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Er wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 10:50

    POL-GM: Autofahrer fährt auf Polizeibeamten zu - Zeugen gesucht

    Bergneustadt (ots) - Auf einem Supermarktparkplatz in der Stadionstraße wollten Polizeibeamte am Mittwochabend (5. November, 19:35 Uhr) einen grauen Ford Focus samt Insassen kontrollieren. Als sich ein Beamter auf das stehende Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GM-T580 zubewegte, fuhr der Fahrzeugführer unvermittelt los. Durch einen Sprung zur Seite, konnte der Polizist verhindern, von dem Auto erfasst zu werden. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:50

    POL-GM: Einbruch in Oberbantenberg

    Wiehl (ots) - Zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uhr am vergangenen Mittwoch (5. November) schlugen Einbrecher die Scheibe der Terassentür eines Einfamilienhauses in der Bergstraße in Oberbantenberg ein. Im Inneren öffneten und durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Kriminellen erbeuteten drei Armbanduhren. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:50

    POL-GM: Unbekannte brechen in Tiefgarage ein

    Hückeswagen (ots) - In der Nacht von Dienstag (4. November) auf Mittwoch hebelten Unbekannte die Zugangstür einer Tiefgarage in der Fürstenbergstraße auf. Von einem dort abgestellten E-Bike stahlen sie die Reifen und die Gummigriffe. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren