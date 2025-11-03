Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Esterwegen (ots)

Am 03.11.2025 gegen 10:55 Uhr kam es in Esterwegen im Kreuzungsbereich Lambertsstraße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 25-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die Lambertsstraße aus Richtung Poststraße kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 62-jährigen Fahrer eines Ford, der die Hauptstraße aus Richtung Lorup in Fahrtrichtung Nelkenstraße befuhr.Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Audi-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

