Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Haren (ots)
Am 03.11.2025, zwischen 09:15 Uhr und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäfts Aldi an der Lange Straße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden. Jede Beobachtung kann helfen, den Unfallverursacher zu ermitteln.
