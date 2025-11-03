Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mann schlägt Radfahrer und wirft Fahrrad in Kanal

Nordhorn (ots)

Am Montag, 27.10.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es am Ems-Vechte-Kanal im Bereich der Liststiege in Nordhorn zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einen Mann zweimal mit der Faust ins Gesicht und warf anschließend das Fahrrad des Opfers in den Kanal. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Euregio-Klinikum gebracht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 35 Jahre alt, 175-180 cm groß, hat kurze schwarze Haare und einen schwarzen Schnurrbart. Er trug eine helle Jacke. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell