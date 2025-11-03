Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Altkleidercontainer brennt vollständig aus - Polizei ermittelt Brandursache

Nordhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, 03.11.2025, kam es zwischen 04:00 Uhr und 04:35 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers an der Straße Südufer in Nordhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet einer von drei dort aufgestellten Containern in Brand und brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn war im Einsatz und konnte das Feuer zügig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Nordhorn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell