POL-EL: Nordhorn - Altkleidercontainer brennt vollständig aus - Polizei ermittelt Brandursache

Nordhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, 03.11.2025, kam es zwischen 04:00 Uhr und 04:35 Uhr zu einem Brand eines Altkleidercontainers an der Straße Südufer in Nordhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet einer von drei dort aufgestellten Containern in Brand und brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn war im Einsatz und konnte das Feuer zügig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Nordhorn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

