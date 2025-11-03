Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruchversuch in Getränkemarkt - Täter flüchten ohne Beute

Meppen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags, 03.11.2025, kam es gegen 02:47 Uhr zu einem Einbruchversuch in einen Getränkemarkt an der Fürstenbergstraße in Meppen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Außenzugangstür Zutritt zum Leergutlager der Firma. Dabei wurde die Alarmanlage des Marktes ausgelöst. Offenbar ließen die Täter daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fürstenbergstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

