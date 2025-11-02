Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Geeste (ots)
Am Samstagabend ist ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Geeste verletzt worden. Gegen 19:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines VW T-Roc die Georgstraße aus Richtung eines verkehrsberuhigten Bereichs kommend und wollte die Michaelistraße queren, um auf der Georgstraße weiterzufahren.
Dabei übersah er den von links kommenden Pedelec-Fahrer, der die Michaelistraße aus Richtung Ansgarstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 73-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht wurde.
Am Pkw entstand leichter Sachschaden.
