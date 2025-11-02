Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren

A30 - Pkw prallt auf regennasser Fahrbahn gegen Schutzplanke

Emsbüren / A30 (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der A30 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14:12 Uhr verlor ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dabei kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Außenschutzplanke und drehte sich daraufhin um die eigene Achse. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am Fahrzeug sowie an der Schutzplanke entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Autobahnmeisterei Schüttorf aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell