Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Schüttorf - Kompletträder von Pkw entwendet - hoher Sachschaden
Schüttorf (ots)
In der Zeit von Freitag, 31.10.2025, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 02.11.2025, 01:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz im Bereich der Straße Heidfeld in Schüttorf alle vier Kompletträder eines dort geparkten Mercedes entwendet. Die Täter montierten die Reifen samt Felgen ab und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schüttorf unter der Telefonnummer 05923 / 9550 zu melden.
