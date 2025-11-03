PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Schüttorf - Kompletträder von Pkw entwendet - hoher Sachschaden

Schüttorf (ots)

In der Zeit von Freitag, 31.10.2025, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 02.11.2025, 01:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz im Bereich der Straße Heidfeld in Schüttorf alle vier Kompletträder eines dort geparkten Mercedes entwendet. Die Täter montierten die Reifen samt Felgen ab und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schüttorf unter der Telefonnummer 05923 / 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

