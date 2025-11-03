PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver - Pkw überschlägt sich

Meppen (ots)

Am Sonntag gegen 14:35 Uhr, kam es auf der Großen Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat befuhr die Große Straße aus Richtung Groß Fullen in Richtung Versen, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Meppen gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 07:34

    POL-EL: Schüttorf - Kompletträder von Pkw entwendet - hoher Sachschaden

    Schüttorf (ots) - In der Zeit von Freitag, 31.10.2025, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 02.11.2025, 01:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz im Bereich der Straße Heidfeld in Schüttorf alle vier Kompletträder eines dort geparkten Mercedes entwendet. Die Täter montierten die Reifen samt Felgen ab und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 07:34

    POL-EL: Meppen - Einbruchversuch in Getränkemarkt - Täter flüchten ohne Beute

    Meppen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Montags, 03.11.2025, kam es gegen 02:47 Uhr zu einem Einbruchversuch in einen Getränkemarkt an der Fürstenbergstraße in Meppen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Außenzugangstür Zutritt zum Leergutlager der Firma. Dabei wurde die Alarmanlage des Marktes ausgelöst. Offenbar ließen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren