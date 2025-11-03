Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver - Pkw überschlägt sich

Meppen (ots)

Am Sonntag gegen 14:35 Uhr, kam es auf der Großen Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat befuhr die Große Straße aus Richtung Groß Fullen in Richtung Versen, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Meppen gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

