Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver - Pkw überschlägt sich
Meppen (ots)
Am Sonntag gegen 14:35 Uhr, kam es auf der Großen Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat befuhr die Große Straße aus Richtung Groß Fullen in Richtung Versen, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Meppen gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell