POL-EL: Meppen - Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Meppen (ots)

Nach der exhibitionistischen Handlung auf der Landwehrstraße am Sonntagabend, 19. Oktober 2025 (wir berichteten), gibt die Polizei Meppen den aktuellen Stand der Ermittlungen bekannt. Das Opfer war gegen 18:55 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs, als sich ein Radfahrer dicht neben sie setzte und sie ansprach. Während des Gesprächs beging der Täter eine exhibitionistische Handlung. Die Polizei konnte den Täter zwischenzeitlich ermitteln: Es handelt sich um einen 14-jährigen Jungen aus Meppen. Die Polizei dankt allen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern, die zur Aufklärung beigetragen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

