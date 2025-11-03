Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emlichheim - Opel beschädigt
Emlichheim (ots)
Zwischen dem 01.11.2025, 17:30 Uhr, und dem 02.11.2025, 16:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Ringer Straße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den dort abgestellten braunen Opel Mokka. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.
