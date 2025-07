Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrerin nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 18.06.2025, kollidierten eine unbekannte Autofahrerin und ein Radfahrer in der Lohbreite. Nachdem der Radfahrer zunächst angab unverletzt zu sein, fuhr die Frau weiter. Sie wird nun gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 23-jähriger Bielefelder gegen 16:05 Uhr mit seinem Pedelec die Lohbreite in Richtung Bleichstraße. Eine unbekannte Autofahrerin kam aus der Bleichstraße und wollte über die Lohbreite in die Straße Am Großen Holz abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Radfahrers und kollidierte mit ihm.

Die Frau sei ausgestiegen, hätte ihre Hilfe angeboten und sich erkundigt, ob er verletzt sei. Zudem hätte sie gefragt, ob er Angaben zu ihrer Person benötigen würde. Der Bielefelder verneinte und ließ die Frau weiterfahren. Erst danach realisierte er seine leichten Verletzungen und die Schäden an seinem Pedelec.

Die unbekannte Frau soll einen weißen VW Polo gefahren sein. Laut dem 23-Jährigen sollen am Auto der Frau keine Schäden entstanden sein.

Zeugen und die Autofahrerin melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

