Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec
Gummersbach (ots)
Auf der Hohler Straße in Gummersbach kam es am Donnerstagmorgen (6. November) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 7:10 Uhr beabsichtigte eine 33-jährige Gummersbacherin, mit ihrem Auto aus einer Grundstückszufahrt in den fließenden Verkehr auf der Hohler Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pedelecfahrer aus Gummersbach, welcher auf der Hohler Straße in Richtung Dieringhausen unterwegs war. Der 19-Jährige rutschte über die Motorhaube, stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
