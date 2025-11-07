PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Gummersbach (ots)

Auf der Hohler Straße in Gummersbach kam es am Donnerstagmorgen (6. November) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 7:10 Uhr beabsichtigte eine 33-jährige Gummersbacherin, mit ihrem Auto aus einer Grundstückszufahrt in den fließenden Verkehr auf der Hohler Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pedelecfahrer aus Gummersbach, welcher auf der Hohler Straße in Richtung Dieringhausen unterwegs war. Der 19-Jährige rutschte über die Motorhaube, stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 07.11.2025 – 09:45

    POL-GM: Unbekannte brechen in Schullandheim ein

    Bergneustadt (ots) - Bereits zweimal waren Kriminelle diese Woche in der Straße "Zum Dreiort" aktiv. Durch ein bereits beschädigtes Fenster gelangten sie in der Nacht vom 4. November auf den 5. November (Mittwoch) in die Räumlichkeiten eines Schullandheims. Im Inneren hebelten die Einbrecher mehrere Türen im Erdgeschoss auf und stahlen aus der Küche einen Kaffeevollautomaten sowie ein Ceran-Kochfeld. In der Nacht von ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:50

    POL-GM: 17-Jähriger bedroht 12-Jährigen

    Waldbröl (ots) - Ein 12-Jähriger aus Waldbröl ging am Dienstag (4. November) gegen 16:30 Uhr auf dem Promenadenweg, als er auf Höhe einer Brücke von einem Jugendlichen angesprochen wurde. Der Unbekannte bedrohte den 12-Jährigen verbal. Als der 12-Jährige davonrannte, folgte der Unbekannte ihm ein kurzes Stück und zeigte ein Messer. Polizisten trafen den Jugendlichen später in der Nähe des Busbahnhofs an. Als der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:50

    POL-GM: Autofahrer fährt auf Polizeibeamten zu - Zeugen gesucht

    Bergneustadt (ots) - Auf einem Supermarktparkplatz in der Stadionstraße wollten Polizeibeamte am Mittwochabend (5. November, 19:35 Uhr) einen grauen Ford Focus samt Insassen kontrollieren. Als sich ein Beamter auf das stehende Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GM-T580 zubewegte, fuhr der Fahrzeugführer unvermittelt los. Durch einen Sprung zur Seite, konnte der Polizist verhindern, von dem Auto erfasst zu werden. ...

    mehr
