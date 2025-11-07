Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Sakraler Gegenstand gestohlen
Engelskirchen (ots)
Am helllichten Tag begaben sich Unbekannte in eine Kirche in der Straße "Burger Weg" und stahlen das bronzene Rednerpult (sog. Adlerpult). Die Täter entkamen unerkannt. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch (5. November) in der Zeit von 08 Uhr bis 17:30 Uhr.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
