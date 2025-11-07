PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sakraler Gegenstand gestohlen

Engelskirchen (ots)

Am helllichten Tag begaben sich Unbekannte in eine Kirche in der Straße "Burger Weg" und stahlen das bronzene Rednerpult (sog. Adlerpult). Die Täter entkamen unerkannt. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch (5. November) in der Zeit von 08 Uhr bis 17:30 Uhr.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

