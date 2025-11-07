Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brandlegung in Friedhofsbüro

Hückeswagen (ots)

Zwischen dem 4. November (Dienstag, 17 Uhr) und dem 5. November (Mittwoch, 08 Uhr) hebelten Unbekannte die Eingangstür zum Verwaltungsbüro eines Friedhofs in der Straße "Am Kamp" in Hückeswagen auf. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen und verteilten diverse Gegenstände und Inventar auf dem Fußboden. Anschließend setzten die Täter einen stoffbezogenen Stuhl sowie einen Schrank in Brand und verließen die Räumlichkeiten. Das Feuer erlosch eigenständig. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen Schätzwert im fünfstelligen Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

