Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe entkommen mit Bargeld und Uhren
Lindlar (ots)
Zwischen 18:30 Uhr und 20:15 Uhr am Samstag (8. November) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Lindenbaum" ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entkamen mit vier Taschenuhren, einer Armbanduhr und Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell