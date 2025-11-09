POL-GM: Diebe entkommen mit Bargeld und Uhren

Wipperfürth (ots) - Am Morgen des 08.11.2025 kam es in der Ursulinenstraße in Wipperfürth zu einer explosionsartigen Verpuffung im Erdgeschoss eines Zwei-Familienhauses. Dabei kam es zu einem Gebäudeschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Ein 45-jähriger Wipperfürther wurde durch die Verpuffung schwer verletzt und unter Lebensgefahr mittels Rettungshubschrauber in ein Fachkrankenhaus geflogen. Die Ursache der ...

