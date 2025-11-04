Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebin zeigt sich nicht von ihrer Schokoladenseite

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Eine 17-Jährige hat sich am Montagabend an einem Snackautomaten im Hauptbahnhof in Gera einen Schokoriegel gekauft.

Zum Genuss der erworbenen Süßigkeit kam sie jedoch nicht. Eine 39-Jährige Deutsche entriss ihr den Riegel und verspeiste diesen. Was die Frau dazu bewegt hat, konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Der Schokoriegel hatte einen Verkaufswert von 1.20 Euro. Die hungrige Frau bekam als Nachspeise durch die Bundespolizei eine Anzeige wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. Das dürfte ihr nicht geschmeckt haben.

