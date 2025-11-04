PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dieb hat einen Platten

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Manchmal geht Dieben bei ihren Taten die Luft aus. Am Montagabend stellte ein 59-Jähriger an der Radabstellanlage des Erfurter Hauptbahnhofes fest, dass sein fahrbarer Untersatz nicht mehr am ursprünglichen Platz stand. Der Norweger erstattete Anzeige bei der Bundespolizei.

Eine Nachschau durch eine Streife der Bundespolizei hat ergeben, dass das Zweirad nur weniger Meter entfernt abgestellt wurde. Das Schloss war aufgebrochen und das Mountainbike hatte ein plattes Hinterrad. Vermutlich hat der oder haben die bisher unbekannten Täter dieses Schaden erst nach ihrer Tat entdeckt und deswegen von ihrer Beute abgesehen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen dem Versuch des besonders schweren Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 16:15

    BPOLI EF: Unerlaubter Aufenthalt "fliegt" bei Ausreisekontrolle am Airport Erfurt-Weimar auf

    Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots) - Ein türkischer Staatsangehöriger erschien am Sonntagabend am Flughafen Erfurt-Weimar zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Antalya. Beamte der Bundespolizei stellten dabei fest, dass der Mann die erlaubte Aufenthaltsdauer um ganze 24 Tage überschritten hat. Die Bereitschaftsstaatsanwaltschaft hatte daher für das ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:15

    BPOLI EF: Gesuchter am Hauptbahnhof festgenommen

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntagabend einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Seine geplante Zugreise nahm dadurch einen anderen Verlauf. Die Beamten stellten im Rahmen der Überprüfung des 35-jährigen Deutschen fest, dass die Thüringer Justiz einen Haftbefehl gegen diesen erlassen hatte. Vorausgegangen waren ticketlose Fahrten des Mannes. Die verhangene ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:07

    BPOLI EF: Dieb auf frischer Tat erwischt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Spielzeuge können auch bei Erwachsenen Kindheitserinnerungen und Begehrlichkeiten wecken. Das könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb ein Mann am Mittwochnachmittag in einer Buchhandlung des Erfurter Hauptbahnhofes Spielzeugknete entwendet hat. Ungünstig für ihn war der Umstand, dass er bei der Tat beobachtet worden ist. Die hinzugezogenen Bundespolizisten konnten das Stehlgut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren