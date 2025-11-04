Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dieb hat einen Platten

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Manchmal geht Dieben bei ihren Taten die Luft aus. Am Montagabend stellte ein 59-Jähriger an der Radabstellanlage des Erfurter Hauptbahnhofes fest, dass sein fahrbarer Untersatz nicht mehr am ursprünglichen Platz stand. Der Norweger erstattete Anzeige bei der Bundespolizei.

Eine Nachschau durch eine Streife der Bundespolizei hat ergeben, dass das Zweirad nur weniger Meter entfernt abgestellt wurde. Das Schloss war aufgebrochen und das Mountainbike hatte ein plattes Hinterrad. Vermutlich hat der oder haben die bisher unbekannten Täter dieses Schaden erst nach ihrer Tat entdeckt und deswegen von ihrer Beute abgesehen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen dem Versuch des besonders schweren Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell