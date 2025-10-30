PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dieb auf frischer Tat erwischt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Spielzeuge können auch bei Erwachsenen Kindheitserinnerungen und Begehrlichkeiten wecken. Das könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb ein Mann am Mittwochnachmittag in einer Buchhandlung des Erfurter Hauptbahnhofes Spielzeugknete entwendet hat.

Ungünstig für ihn war der Umstand, dass er bei der Tat beobachtet worden ist. Die hinzugezogenen Bundespolizisten konnten das Stehlgut sicherstellen und dem Geschäft nach Abschluss aller Maßnahmen wieder übergeben.

Den 33-jährigen Somalier erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Der Ärger hätte er sich erspart, wenn er den Gegenwert von knapp fünf Euro an der Kasse entrichtet hätte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 08:26

    BPOLI EF: Alleinstehender Koffer im Hauptbahnhof führte zu Drogenfund

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - In der zurückliegenden Nacht entdeckte eine Streife der Bundespolizei einen alleinstehenden Koffer auf einem Bahnsteig des Erfurter Hauptbahnhofes. Erst durch eine Suche im Nahbereich konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Ein 45-Jähriger gab an, dass ihm der Koffer gehöre. Im Gespräch mit den Beamten wirkte der Deutsche ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 12:55

    BPOLI EF: Mann weigert sich Bahn zu verlassen und beleidigt Uniformierte

    Ronneburg, Ronneburg Bahnhof (ots) - Das Zugpersonal einer Regionalverbindung rief die Bundespolizei am Montag gegen 17:00 Uhr zur Unterstützung zum Bahnhof in Ronneburg, da sich ein Mann in einer Bahn weigerte, diese zu verlassen, nachdem er bei der Überprüfung kein Ticket für die Weiterfahrt vorzeigen wollte. Der uneinsichtige Fahrgast musste aus dem Zug gebracht ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:09

    BPOLI EF: Mehrere Brandstellen im Bahnhof Arnstadt

    Arnstadt, Bahnhof Arnstadt (ots) - Im Bahnhof Arnstadt löste in der zurückliegenden Nacht kurz nach 3 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Feuerwehr und Bundespolizei wurden alarmiert und kamen zum Einsatz. Die Arnstädter Retter löschten drei Brandstellen im linken Flügel der Bahnhofshalle. Die abgebrannte Masse konnte bisher nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Im Inneren des Gebäudes entstand Sachschaden, der noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren