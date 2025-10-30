Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dieb auf frischer Tat erwischt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Spielzeuge können auch bei Erwachsenen Kindheitserinnerungen und Begehrlichkeiten wecken. Das könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb ein Mann am Mittwochnachmittag in einer Buchhandlung des Erfurter Hauptbahnhofes Spielzeugknete entwendet hat.

Ungünstig für ihn war der Umstand, dass er bei der Tat beobachtet worden ist. Die hinzugezogenen Bundespolizisten konnten das Stehlgut sicherstellen und dem Geschäft nach Abschluss aller Maßnahmen wieder übergeben.

Den 33-jährigen Somalier erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Der Ärger hätte er sich erspart, wenn er den Gegenwert von knapp fünf Euro an der Kasse entrichtet hätte.

