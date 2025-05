Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrerin fährt vor Bus

Apolda (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Linienbus kam es gestern Nachmittag in der Sulzaer Straße in Apolda. Als dort ein Bus eine sich am rechten Fahrbahnrand befindliche Radfahrerin, überholen wollte, fuhr diese plötzlich und ohne einen Schulterblick zu tätigen, nach links. Ihr Ziel war offenbar der gegenüberliegende Gehweg. Da der Bus sich in diesem Augenblick bereits auf Höhe der Radfahrerin befand, kam es zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde die Frau nur leicht verletzt. Bei der Untersuchung im Krankenhaus stellte man fest, dass die Radfahrerin unter Drogen stand.

